Neljapäeva õhtul esitles Kirsti Timmer uut raamatut «Taroskoop 2021» , mis sisaldab uue aasta ennustusi kaheteistkümnele tähemärgile. Esitlusel sõnas autor, et möödunud aastal ilmunud taroskoobi edu jahmatas nii Jes kirjastuse juhti Jesper Parvet kui ka teda ennast, sest kohe kui raamat välja tuli, said trükised otsa ja neid pidi kiirelt juurde tellima. Teose menu üheks oluliseks põhjuseks peab autor tugevat kaanekujundust, mistõttu panustas ta sellesse oluliselt ka tänavu.

Sageli küsivad nii ajakirjanikud kui tuttavad Kirsti Timmerilt, et milline see uus aasta siis tuleb. Paraku ei saa küsijad kiiret vastust ja peavad siiski raamatut lugema, sest nagu autor ütleb: «Ma kahjuks ei mäleta! Mul on selline põhimõte, et kui inimene tuleb oma murega minu juurde, siis kui ta läheb uksest välja, ma ei mäleta ei tema nägu, tema nime, mitte midagi,» selgitab Kirsti. «Mul jäävad väga eredad üksikud lood meelde. Aga ma leian, et see on eetiline, et ma ei hoia midagi meeles.»