Kalle Muuli kirjutas Artur Sirgule sünnipäevaks raamatu

«Siis tekkis selline kuidagi nagu kurb või hale mõte – aga kus siis Sirgu raamat on?Igasugustest meestest on raamatuid, aga nii andekast poliitikust, kes nii kõvasti on mõjutanud ka Eesti 30ndate aastate poliitikat, ei ole keegi kirjutanud – ma ei taha nüüd enda raamatut väga korralikuks nimetada, aga ütleme – «talutavat» ajalugu,» selgitas Muuli, kuidas raamatu mõte alguse sai. Varem olid Artur Sirgust ilmunud vaid Evy Laamann Kalbuse paar õhemat mälestus- või kombinatsioonivihikut, aga see oli ka kõik. «Siis juhtusin kuskilt vaatama, et 25. septembril 2020 möödub Artur Sirgu sünnist 120 aastat ja mõtlesin, et ma kirjutan siis talle sünniaastapäevaks ise raamatu, et mis ma vingun, et keegi ei kirjuta.»