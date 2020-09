Hiljuti oli maailma ühe tuntuima krimikirjaniku, daam Agatha Mary Clarissa Christie (15.09.1890 – 12.01.1976) sünniaastapäev. Christie on tuntud oma paljude menukite poolest, eriti aga kuulsate tegelaskujude Hercules Poirot ja Miss Marple tõttu. Seejuures on fännidel jätkuvalt suur huvi ka kirjaniku enda kummalise kadumisloo vastu, mis on küsimusi tekitanud juba üle 90 aasta.