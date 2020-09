KATKEND ⟩ «Mis siis, kui Andersen on kasutanud oma kääre millegi muu kui paberi lõikamiseks?»

Kolm taani meeskirjanikku ̶̶̶ A.J. Kazinski pseudonüümi taga peituv tandem Anders Klarlund ja Jacob Weinreich, kes on kirjutanud terve rea rahvusvaheliselt auhinnatud bestselleritest põnevikke, ning Thomas Rydahl, kelle kirjandusauhindu pälvinud romaan «Eremiit» on ilmunud ka eesti keeles ̶̶̶ viivad lugeja kaasakiskuvale ja autorite loomerõõmu jagavale reisile Hans Christian Anderseni maailma 1830ndate Kopenhaagenis.

Itaaliast saabunud Hans Christian Andersen kogeb oma elus tõelist madalseisu: taskud on rahast tühjad, arvustajad on ta viimased teosed pihuks ja põrmuks teinud ning kuulsusest unistav kirjanik on kaotanud igasuguse eneseusu. Tõetruu pildi toonasest ajastust ja Andersenist muudab värvikaks fiktsiooniks rida mõrvu, milles Anderseni süüdistatakse ja millest ta ammutab hiljem inspiratsiooni oma muinasjuttude kirjutamiseks. Pärast lõbumaja külastust, kus Andersen ühest lõbutüdrukust süütult oma kuulsaid käärilõikeid meisterdab, tapetakse lõbutüdruk ja kahtlus langeb Andersenile. Ohvri õe pealekäimisel võetakse kirjanik kinni ning surmanuhtlusest pääsemiseks on ta sunnitud koostööd tegema, et veenda politseiülemat oma süütuses. Nii on ta teoses korraga nii peamine kahtlusalune kui ka uurija.