KATKEND ⟩ «Mõned mehed ei toibugi kunagi sellest, et neid maha jäetakse...»

«Ema ...»

Läppunud õhk matab hinge, astun akna juurde. Näen hoovi, aknaplekil vilguvad mullused punased jõulutuled. Akna ees, mis peab tõmbetuule pärast kinni olema, ripuvad kodust Silfurtúnilt toodud kardinad. Ema tegi need lühemaks ja võttis kaasa – muster on mulle tuttav. Näha on ka matuseautot, mis päeva kandamiga minema sõidab.

«Minu armas Guðrún Vesiroos eostati põõsaste vahel maikuus, tedretähne teine täis nagu rüüdamuna, kõrgema mereharidusega, ja peika on tal räppar, topib tubakat huulde ja kõrvas on tal rõngas, mitte selline tavaline, vaid ketas kõrvanibus, lahke loomuga poiss Eskifjörðurist, kes hooldas oma vanaema tolle surivoodil ...»

«Ema, aitab nüüd küll ...»

«Mõned mehed ei toibugi kunagi sellest, et neid maha jäetakse ...»

«Ei maksa iga sõna, mida ta räägib, uskuma jääda,» ütlen akent avades.

Siis katsuks ema nagu midagi meenutada, aga mitte ei taipa, mida ta öelda tahtis, ja jääb vait nagu levist väljunud raadiosaatja. Hetkeks kaob ta ära teise maailma ja ajastusse, eksleb hämustes mälestustes, otsides tähtedest juhatust. Ta on noor tütarlaps, kes on oma lambad ära kaotanud, ähmane pilk kulgeb otsides üle toa, kujutelm vajub aegamisi mööda mööblit laiali.

Tüdruk astub vaikselt uksest välja ja mu ema katsub kohendada kuulmisaparaati, sättida end minuga samale lainepikkusele, tagasi maakera magnetvälja, oleviku võnkesagedusele.

Seisan raamaturiiuli ääres ja uurin pealkirju: Tolstoi «Sõda ja rahu», Hemingway «Jumalaga, relvad!», Erich Maria Remarque’i «Läänerindel muutuseta», Elie Wieseli «Öö», Tadeusz Borowski «Siitkaudu gaasikambrisse, daamid ja härrad», William Styroni «Sophie valik», Imre Kertészi «Uskmatud», Viktor Frankli «... Ja siiski tahta elada», Primo Levi «Kas see on inimene». Võtan riiulist Paul Celani luuleraamatu «Surmafuuga»: «sind me öösiti joome, sind me hommikul joome ja lõunaks õhtuti joome, me joome ja joome». Pistan raamatu raskusse ja võtan riiulist «I maailmasõja».

«Sinu ilmaletulekust saati on maailmas toimunud 568 sõda,» kostab tugitoolist.

Raske on öelda, millal on emal selgem hetk – ta on nagu aeg-ajalt katkev elektrivool või ehk oleks õigem öelda võbelev küünlaleek või -taht. Just siis, kui arvan, et ta hakkab ära kustuma, lööb ta jälle lõõmendama.

Kui tüdruk on läinud, aitan ema voodisse, hoian tal käe alt kinni ja ta tammub susside lohisedes üle helerohelise linoleumpõranda. Huvitav, kui raske ta on? Nelikümmend kilo? Poleks üldse vaja mingit tormituult, et teda minema pühkida, piisaks väikesest puhangust, kergest hoovusest, pisimgi tõmbetuul paiskaks ta pikali. Lükkan kaks tikandiga patja kõrvale ja istun tema juurde voodiäärele. Ta heidab pikali ja keha vajub madratsisse. Öökapil on lõhnaõli, mille kinkisin talle jõuludeks – «Eternity Now», sest ema elab igavikus. Hoian ta kätt pihus – need sinised sooned, elus karastunud käeselg. Kord nädalas lakitakse tal küüsi. Ema oli see, kes mind kooliajal matemaatikaga aitas ega mõistnud, kuidas keegi üldse peab sellega pead murdma.

«Tuletamine on lihtne,» ütles ta.

Ja ta selgitas mulle, kuidas ilma kalkulaatorita ruutjuurt arvutada. Ta ütles, et ruutjuur kahest (√2) on arv, mida iseendaga korrutades saab tulemuseks kahe. Niisiis otsime tundmatut arvu x, mis on teisisõnu x2 = 2. Näeme, et x jääb 1,4 ja 1,5 vahele, sest 1,42= 1,96 < 2, aga 1,52= 2,25 > 2. Järgmisena peab vaatama arvusid 1,40; 1,41; 1,42 kuni 1,49 välja. Siis selgub, et 1,412 = 1,9881 < 2 ja 1,422= 2,0164 > 2. Sellest näeme, et ruutjuur kahest jääb 1,41 ja 1,42 vahele.

«Kas relvarahu sõlmiti ära?» kuulen teda voodist küsimas. Kord nädalas tehakse talle soengut, kevadpäike paistab läänepoolsest aknast sisse ja valgustab kenasti sätitud helelillasid juukseid, heites helki ta käharpeale.

«Teises maailmasõjas hukkus kuuskümmend miljonit,» jätkab ta.

Emaga on sama hea rääkida kui seinaga. Mulle sobib nii hästi, piisab, kui tunnen teise elusa keha soojust. Otsustan, et ta saab minust aru, ja asun kohe asja juurde.

«Ma olen õnnetu,» ütlen. Ta patsutab mu kätt.