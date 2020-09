Ilmub väljapaistva ajaloolase Indrek Paavle mälestuskogumik

Milline on Eesti lähiajaloo uurimise hetkeseis, mis on selle saavutused ning kitsaskohad, kas ajaloouurimine sõltub ehk liigselt tähtpäevadest ja juubelitest, selle üle arutlevad professor Tõnu-Andrus Tannberg, dotsent Kaarel Piirimäe ja lektor Kirsti Jõesalu Tartu Ülikoolist ning Toomas Hiio Eesti Mälu Instituudist. Vestlusringi juhib ajakirjanik Joonas Hellerma.

Indrek Paavle mälestuskogumikku on tema head sõbrad ja kolleegid koondanud autori 22 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjatööd aastatest 1996 kuni 2015. Viimased moodustavad kaalukama ja parima osa tema lühematest teadustöödest. Valdavalt on tegemist kordustrükkidega, kuid teos sisaldab eestikeelsele lugejale ka uut materjali, sest esmatrükis inglise keeles avaldatud uurimused on nüüd avaldatud eestikeelsete käsikirjade järgi.