Brandon Bays: emotsioonide «ümberkujundamise» asemel lihtsalt tervita neid

Palusin, et ta ei helistaks mulle, sest ma ei tahtnud kasutada seda vabandusena viilimiseks. Ma tahtsin tõsiselt hingega asja juures olla. Me mõlemad olime ennegi mitmes vaikses, hingelises erakluses olnud, seepärast polnud see temale midagi uut ja ta toetas mind hea meelega.

Lahkudes ütles ta: «Ma hakkan su järele igatsema – ma tõesti armastan neid meie õhtuseid telefonikõnesid – ma hakkan kontaktist puudust tundma. Tead, Brandon, ma ütlen oma tudengitele seminarides alati – ma lähen nädalalõpuks minema ega tea kunagi, kelle juurde ma tagasi tulen! Sa kasvad alati nii palju.»

Ma vastasin kergelt: «Keegi ei saa öelda, et siin kunagi igav ei hakkaks või sumbunuks muutuks.»

«Ei ... kus sa sellega!»

Ta soovis mulle edu ja ma tundsin sisemiselt, et ta imetles minu püsivust. Kui ta uksest välja astus, andsin talle musi ja mingi moel ei tundunud see meie tavalise pehme, romantilise lahkumisena. See tundus kurva, peaaegu igatseva hüvastijätuna – otsekui tema läheks pikale merereisile ja mind jäetakse tühjale saarele, kust ma tema juurde ei pääse.

«Mis narrus,» ütlesin endale, püüdes seda tunnet maha raputada. Kui ma ukse kinni panin, hakkasin märkama halba tunnet, mis mu kõhukoopas kasvas, otsekui oleks midagi suurt tulemas. Mind läbistas judin ja paha eelaimus uhkas must üle.

Taas püüdsin seda maha raputada, joostes rõdule, et nagu tavaliselt hüvastijätuks lehvitada. Kui auto kiirust võttis, sammusin elutuppa, ennast sisemiselt sõideldes: «See on naeruväärne – ta on ära kõigest viis päeva ... võta ennast kokku.»

Võtsin ennast kokku ja pooleldi marssisin kööki, et teha lõunaks natuke salatit. Seda valmistades teadsin, et osa minust püüdis hoida mind tegevuses, et eemalduda kasvavast eelaimdusest. Salatit lõikudes ja aedvilju tükeldades tundsin õrna, aga väga reaalset hirmu tagaplaanil varitsemas. Salat näis eriti kehv ning ma istusin ja sõin väga rahutu eine. Lõuna ajal tekkis mul aimus, et peaksin ennast vist «suureks eksperimendiks» ette valmistama, hoolitsedes selle eest, et maja on puhas, arved makstud ja posti pandud. Osa minust teadis, et see on vältimistaktika, katse pikendada aega, enne kui pean vaatama otsa emotsionaalsele probleemile, ja osa minust tundis, et küllap on hea mõte «plats puhtaks teha», nii et miski mind kõrvale ei kisuks.