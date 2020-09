Ühekülgne ja kristlasi ründav käsitlus, mis on ometi väga mõtlemapanev

Kas mäletad neid peade ja jäsemeteta Vana-Kreeka/-Rooma kujusid ajalooõpikutest? Ma küll otseselt ei juurelnud kunagi, miks need sellised olid, aga eeldasin, et see on loomulik, et kujud mitmetuhande aastaga kahjustada on saanud. Vahepea on olnud ju hulk sõdasid ja maavärinaid ja igasugu muid katastroofe. «Pimeduse aja algus» toob aga välja, et kujud on täitsa meelega lõhutud ja selle taga olid kristlased, kes paganaid ristiusku pöörasid. Mõnele skulptuurile kraapisid nad suisa risti otsaette, et deemoneid välja ajada.