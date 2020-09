Lugude koguja Marek Vahula uues raamatus on autorit ennastki sees

Raamatus «Minu Varia» on Marek Vahula 28 keskmise pikkusega loodushõngulist jutustust. Kõik jutud on autori elu esimesest poolest leitud ja sealt kirja pandud. Igaühes on alati loodust, autorit ennast ja muudki sees, kuni kuumade armulugudeni välja.