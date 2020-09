Pärast kellegi surma on valus edasi elada. Lihtsalt ongi. Valus võib olla siis, kui mööda koridori jalutad või külmkappi avad. Valus on sokke jalga tõmmata, hambaid pesta. Toidul pole maitset. Värvid muutuvad tühjaks. Muusika ja mälestused teevad haiget. Vaatad midagi, mis muidu oleks kaunis – päikeseloojangu lillat taevast või mänguväljakul hullavaid lapsi – ja see ilu kuidagi vaid süvendab kogetud kaotust. Lein on üksildane.