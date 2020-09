NALJU KEELEÕPPEST ⟩ «Noh, poisid ja tüdrukud, ma siis liputan!»

Teised räägivad samuti lollusi

Mu kolleegid olid nii venelased kui ka eestlased. Umbes pool ühtesid ja pool teisi. Enamik venelasi oskas eesti keelt suurepäraselt, aga mõnikord tegid nemadki vigu.

Eesti keeles on palju sõnu, mis kõlavad väga sarnaselt, aga tähendavad erinevaid asju, ja see ongi ideaalne võimalus lolluste ütlemiseks. Ainult praktika aitab meelde jätta, kuidas on õige.

Venelanna Maša kavatses varem töölt ära minna, sest tal oli arsti juurde aeg kinni pandud. Pärast lõunat lõpetas ta oma tööasjad, lülitas arvuti välja ja ütles:

«Noh, poisid ja tüdrukud, ma siis liputan!»

Tatiana Yoon, «Tanja räägib eesti keelt». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Maša tahtis öelda, et ta siis lippab. Minu jaoks oli kõik arusaadav – Mašal oli kiire. Aga meesterahvad oli natuke segaduses, vaatasid Mašat huviga ja nagu ootasid temalt midagi.

Kui Maša oli lahkunud, ütles Peeter:

«Kallid kolleegid, ma ei teadnudki, et Maria on liputaja.»

«Iga päev saab midagi uut teada!» vastas Reino. «Ma mõtlen, et kas peaks nüüd personaliosakonnale teada andma, et meie firmas on liputaja?»

«Kas liputajad on ohtlikud?» küsis Peeter.

«Vist on!» vastas Reino.

«Ohtlikult veetlev liputaja Maria!» naeris Peeter.

«Juhib tähelepanu töölt kõrvale!» naeris ka Reino.

Niisiis õppisin ma ära uue sõna. Järgmisel päeval, kui Maša tööle tuli, mehed muidugi jätkasid oma naljaviskamist.

Pärast seda juhtus minuga selline lugu: ma jooksin Sütiste parkmetsas ja kohtasin juhuslikult tõelist liputajat. Šokeeritult lippasin ma temast ruttu mööda.

Kook on, aga ilma lusikata

Ühel päeval sõitsin Pihkvast Tartusse. Siis oli mu eesti keel üldse algaja tasemel. Oskasin pisut kõnelda ainult lihtsatel teemadel: minu nimi on …, minu pere, minu hobid. Palju ma eestlastega veel ei rääkinud. Tartus, kui olin linnas jalutanud ja külastanud AHHAA keskust, tahtsin süüa McCafés pakutavat toorjuustukooki. See on minu lemmik. See kook maitseb mulle nii väga, et ma pole kordagi isegi lugenud, millest see tehtud on. Ei tahagi teada (meeldib seniajani, nii et palun ärge öelge mulle, mis seal sees on).

Kohvikus vaatasin menüüd, valisin mocha kohvi ja muidugi toorjuustukoogi. Enne kohvikusse minekut õppisin selgeks, kuidas müüjalt õigesti küsida.

«Tere,» ütlesin ma aeglaselt. «Ma palun mocha kohvi ja ühe toorjuustukoogi kaasa.»

Olin nii uhke, et ei kartnud ja et mäletasin kõiki sõnu.

«Kas lusikat on vaja?» küsis müüja, kes rääkis kiiresti.

«M-m-mida?»

«Lusikat,» kordas ta.

Ma ei teadnud seda sõna. Mõtlesin, kas see on mingi lisand? Kas see on koor või mingit sorti piim? Kas see on koogi nimi? Ma ei tahtnud teist kooki! Kas ta küsib jootraha? Mida ma nüüd vastan?