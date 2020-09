Õpilased on oodatud osalema kirjanduskonkursil

«Tallinnaga on seotud väga palju maailmakuulsaid luuletajaid ja kirjanikke. Nende loomingut on tõlgitud eesti ja vene keelest mitmesse maailmakeelde. Tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad kirjandust lihtsasti inimeste lähemale tuua – puudub vajadus otsida raamatukogust või raamatupoest paberraamatut. Nutitelefoni, riideri või tahvelarvuti abil on võimalik raamatu ühe hetkega alla laadida, olgu see siis klassika või kaasaegne žanr. Peamine on tahtmine!» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.