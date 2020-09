Ülo Vooglaid: elukeskkond on tervik, kus ühtegi komponenti ei ole mõistlik ignoreerida

«Elanikust kodanikuks» raamatu kaante vahele on koondatud autor Ülo Vooglaiu käsitlus inimesest ja ühiskonnast. Teisalt peegeldab see ka autorit ennast, tema maailmavaadet, leppimatust rumaluse ja harimatusega. Tegemist on teosega, mille autor peab rahuldavaks vaid süsteemset inimesekeskset elukäsitlust. Siit leiad raamatust katkendi, mis räägib keskkonnast. Ülo Vooglaiu sõnul on keskkond kõik, mis inimest ümbritseb ning millel on inimestele tähtsus ja tähendus. Looduskeskkond on ainult üks keskkonna osadest.