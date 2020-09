Ilmunud on Mall Hiiemäe «Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimusest»

Mall Hiiemäe kirjutab raamatu eessõnas, et kõige tavalisemateks ja kõige olulisemateks metsapuudeks on eestlasele kask, kuusk ja mänd. Kuid tuntuse ja tähenduslikkuse poolest kuuluvad vaimses pärandkultuuris esikümnesse ka tamm, pärn, pihlakas ja kadakas. «Hiiepuuna on esil pika eaga kõrgekasvulised puuliigid. Võimsaks sirgunud üksikpuu seob inimkultuuris endaga sajanditetaguseid aegu nagu mälestusmärk. Pihlakas ega kadakas ei ole suuruse poolest vägevad, kuid neile on loodus andnud eelduse rahvausus populaarseks saada maagilise abivahendi ja väekandjana.»