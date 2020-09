KUI KOOLIRASKUSED KIMBUTAVAD ⟩ Õpime üheskoos õppima

Raamatus on kaheksa peatükki. Esimene neist, «Kuidas me õpime», vaatleb õpioskusi ja õpistiile ning seda, kuidas aju töötab. Peatükis «Ettevalmistus ja eesmärkide seadmine» käsitletakse iseenda motiveerimise võimalusi, töö organiseerimist, aja planeerimist, aktiivõpet, pingega toimetulekut. «Informatsioon ja sellega töötamine» on peatükk, milles õpetatakse infot leidma ja hindama ning mälu treenima, samuti antakse nõu lugemis-, kirjutamis-, ja esinemisoskuse parandamiseks ning tulemuslikuks meeskonna- ja projektitöö korraldamiseks. «Veebipõhine õpe» käsitleb virtuaalseid õpikeskkondi, internetiturvalisust, materjalide leidmist, allikate liike ja kasutamist. Muu hulgas tehakse selgeks, mis on plagiaat ja kuidas oma töö plagiaadiks muutumist vältida. Peatükk «Kordamistehnikad» tutvustab kordamisega seotud probleeme, kordamisgraafikuid, märkmete tegemise stiile, mälutehnikaid, hinnangu andmist ja enesehindamist. «Eksamitehnikad» annab ülevaate peamistest eksami- ja eksamiülesannete tüüpidest ning jagab nõuandeid eksamipäevaks. Peatükk «Ärevusega toimetulek» kirjeldab tervislikuks õppimiseks vajalike lõõgastumise, visualiseerimise ja positiivse mõtlemise võtteid. Raamatu lõpus leiduvates lisades on peatükkide lühikokkuvõtted, kus tähtsamad nõuanded ja nipid on punkthaaval välja toodud, samuti leiab sealt iga peatüki täiendava materjali – tabelid, ajakavad, loetelud. Viimastel lehekülgedel on mõistete seletused ja register. Lisades leiduvaid täiendavaid materjale saab ainetundides või klassijuhatajatunnis kasutada õpioskuste ja õpistiilide analüüsiks ning kordamisgraafikute, plaanide ja ajakavade koostamiseks.