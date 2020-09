Margus Vaher kirjutab uues raamatus armastusest, seksist ja petmisest

«Minu ainus eesmärk on aidata naisel meest paremini mõista ja tunnetada. Tema hinge olemust, lihtsust ja õrnust. Ning viisi, kuidas mees elu, naist ja enda eesmärki siin elus lahti mõtestab ning tajub,» tutvustab Margus uut raamatut. «Et naine rohkem lollide sookollide otsa ei komistaks ja saaks nautida elu sellise jumalannana, nagu ta on ning väärib - sellise mehe kõrval, kellega elu on nagu kirglik tants, mitte aga nagu tagurpidi salto, mis pekki läks.»