Psühholoogi, toitumisspetsialisti ja joogaõpetaja Terje Manderi 5 raamatusoovitust tervisest

Raamat «Meditsiinimeediumi elumuutvad toidud» sukeldub sügavale rohkem kui viiekümne tervisele eriti suurt mõju avaldava puuvilja, juurvilja, ürdi, maitseaine ja metsikult kasvava söögitaime ravitoimesse. Autor kirjeldab iga toidutaime omadusi, sümptomeid ja seisundeid, mida see võib aidata ravida või tervendada, ning emotsionaalset ja vaimset kasu, mida see taim endaga kaasa toob. Samuti pakub ta maitsvaid retsepte, mis aitavad teil maksimaalselt nautida iga toidutaime soodsat mõju, alates hautatud kapsa täidisega bataadist kuni mee-kookosejäätiseni.

Teosest «Meditsiinimeediumi maksaravi» leiad vastused, mida oleksid pidanud juba ammu teadma. Anthony William, meditsiinimeedium, räägib kaastundlikult elupäästva maksa seni avastamata funktsioonidest ja paljude meid piiravate tervisehäirete tekitajatest ning annab üksikasjalikke juhtnööre, mida järgides saame edasi liikuda ja võimalikult hea enesetundega elada. Saad teada, kui suur on maksa eest hoolitsemise jõud: sinu mõistus selgineb, oled rahulikum ja õnnelikum ning kohaned edukamalt tänapäeva maailmas pidevalt muutuvate oludega. Une kvaliteet paraneb, vere suhkrusisaldus tasakaalustub, vererõhk alaneb, kehakaal väheneb ning näed välja ja tunned end nooremana. Kui me maksa tõhusalt toetame, on ta meie parim stressimaandaja, vananemist aeglustav liitlane ja ähvardava maailma eest kaitsja.

Louise Hay kirjutas selle raamatu enda sõnul selleks, et oma teadmisi jagada. «Kui teete siin raamatus soovitatud harjutusi regulaarselt, ja sellises järjekorras, nagu need on esitatud, siis olete raamatulugemise lõpuks juba hakanud oma elu muutma. Soovitan teil raamat kõigepealt korra läbi lugeda. Siis võtke ta uuesti käsile, kuid nüüd lugege aeglaselt ja sooritage iga harjutust süvenenult. Võimaluse korral tehke harjutusi koos sõbra või pereliikmega. Harjutusi tehes teadke, et minu armastav toetus on teiega,» on autor öelnud.

«Medical Medium, Cleanse to heal» Anthony Williams

Sellest raamatutest leiab kehapuhastusviise, mis aitavad erinevate sümptomite ja haiguste vastu. Autor annab ka nõu, milliseid toidulisandeid võib kasutada ning palju muid nõuandeid. Raamatust leiab rohkem kui 75 retsepti keha puhastamiseks.

Sellesse raamatusse on Dr Riina Raudsik pikkinud hulga vanarahvatarkusi. «Praktika on alati olnud tõe kriteerium ning rahvatarkused ja inimeste tähelepanekud elust just seda ongi, mistõttu püüan väikese osa meie esivanemate mälust siduda tänapäeva teadusmaailmas kinnitust leidnud tõdedega, värskendada teadmisi tarkustega minevikust, et mõista nende tegelikku tähendust. Vanasõnadesse vormunud tarkused on vahest karmimad õpetajad elukoolis,» ütleb autor.