Kas alkoholism on geenides?

Alkoholismil on neli järgmist sümptomit: himu, kontrolli kaotus, füüsiline sõltuvus ja taluvus. USA Alkoholismi ja Uimastisõltuvuse Riikliku Nõukogu hinnangul tarbib ainuüksi USAs iga 12. täiskasvanu alkoholi liiga palju või on sellest sõltuvuses. Ameeriklased kulutavad vägijookidele ligikaudu 200 miljonit dollarit päevas ja igal aastal sureb umbes 100 000 inimest alkoholiga seotud põhjustel, näiteks autot joobes juhtides, enesetappu tehes, trepist alla kukkudes või uskudes, et nad oskavad lennata. Alkoholisõltuvus on ilmselgelt tõsine probleem, aga ma ei taha alkoholist teha vanakurja ahvatlust. Oluline küsimus on, miks mõni inimene ei suuda joomist lõpetada, ehkki teab, et peaks. Suuremal osal inimestel ei ole alkoholi vastu midagi, sest neile meeldib maitse, nad tahavad natuke lõõgastuda või peavad abikaasa sugulastele külla minema. Enamik inimesi tarvitab alkoholi, kuid mõni läheb sellega liiale. Miks? Rahvatarkuses on kaua aega levinud stereotüüpne mõte, et alkohoolikud on nõrgad, kel lihtsalt ei jätku tahtejõudu kõigest ühe napsuga piirduda.