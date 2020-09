Sotsiaalmeedias võib aeg-ajalt näha ringlemas meeme ja anekdoote kirjanikust, kes oma sõpradele vembu viskas. See lugu on tegelikult ringelnud juba sadu aastaid ja veidi erineval kujul. Enamasti on peategelaseks sir Arthur Conan Doyle, teinekord hoopis Mark Twain, vahel Edgar Allan Poe, siis mõni riigitegelane või kirikupea.