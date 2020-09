Eduõpetuse juhendaja Kai Oja 3 inspireerivat raamatusoovitust

Joseph Murphy, «Teie alateadvuse jõud». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Joseph Murphy

Kirjastus Tänapäev

2018

Selles raamatus räägitakse, kui võimas on meie alateadvus ja kuidas see enda heaks tööle panna ehk kuidas alateadvusega koostööd teha.

See raamat näitab võimalusi, kuidas oma soove tegelikkuseks muuta ja seda tegelikkust oma isiklikus elus mõjule lasta pääseda. Suurem osa meist jõuab oma elus ükskord punkti, kus esitatakse endale küsimus: «Kui väga ma ikkagi tegelikult tahan endale kõike seda, mida ma usun tahtvat? Kas see soov on ikka piisavalt tugev, et omandada parem viis, kuidas oma vaimsete ja emotsionaalsete võimetega võiks ümber käia?» Kui inimene sellesse punkti jõudes võib ausalt «jah» vastata, siis seisab ta erutava, uute kogemuste poole viiva reisi alguses.

***

Neville Goddard, «Saladus peitub tundes». FOTO: Raamat

Neville Goddard

Kirjastus OM

2018

Kõik vastused on olemas sinu alateadvuses, alateadvus on see, kus asuvad sinu tunded. Kui sa midagi enda ellu tahad, siis kõigepealt tunne seda, mis tunne on, kui see asi või olukord on juba käes. See raamat näitab, kuidas saad kõik, mida tahad.

Neville Lancelot Goddard (1905–1972) oli 20. sajandi üks mõjukamaid metafüüsika õpetlasi ja Uue Mõtte autoreid ning kõnelejaid. Tema kirjutised ja ideed jätkavad laia levikut ning on populaarsed ka 21. sajandil. «Saladus peitub tundes» on üks Neville Goddardi kõige võimsamaid raamatuid. Ta näitab sulle täpselt, kuidas luua soovitud reaalsust ja annab sulle meetodid selle jõu vallandamiseks. See raamat räägib soovide ellu viimise kunstist. See teos on küll väike, kuid sisutihe. Selles on varandus – selgelt kirjeldatud tee oma unistuste täitmiseks.

***

Katrin Saali Saul, «Naiseks olemise kunst». FOTO: Kirjastus Pilgrim

Katrin Saali Saul

Kirjastus Pilgrim

2015

Soovitan lugemiseks kõikidele naistele, et saada aru, kes sa tegelikult oled ning meestele, kes kasvatavad tütreid ja soovivad naistest paremini aru saada.

«Naiseks olemise kunst» viib lugeja naise psüühika inglite ja deemonite – arhetüüpide ja variarhetüüpide – juurde. Lootuses, et varjupoolte teadvustamise ja elutervete arhetüüpide väljendamise kaudu saab naine uurida end uuest vaatevinklist ja parema kunstilise tulemuse nimel ehk muuta oma elu.