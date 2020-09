Robert Bryndza on briti kirjanik, kelle sulest on varem ilmunud ülimenukas kuueosaline «Peainspektor Erika Fosteri krimipõnevike» sari, mille avaraamat on rohkem kui 40 keelde tõlgitud «Tüdruk jääs». «Nine Elmsi mõrvar» on tema uue sarja esimene romaan. Loe sellest põnevat katkendit!