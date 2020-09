Energia avastuskeskuses esitletakse Ilmar Tomuski ja Heiki Ernitsa uut lasteraamatut

Energia avastuskeskuse sissepääsukorrusel avatakse näitus «Energosfäär». Selle pilgupüüdjaks on tegelussein, mis toob läbi erinevate elementide külastajani näituse peamise mõtte – energia, mida me igapäevaselt kasutame, on pärit Päikeselt ning see ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise või kandub ühelt kehalt teisele.

Energia avastuskeskus asub endises 107-aasta vanuses Tallinna elektrijaama hoones. Vana elektrijaama uhke lülitussein on saanud uue funktsiooni, sellel on nüüd tähtis roll elektrienergia muundamise ja jaotamise selgitamises. Teadusteatris etenduva «Elektriteater – avasta elekter!» idee autor ja avastuskeskuse legendaarne leiutaja Aare Baumer räägib elektriteatri sünnist: «Idee tekkis juba väga ammu, kuid sellel tuli lasta settida, et näha, mil viisil see keskusesse sobitub. Inimesed tahavad saada actionit. Tuleme neile siis vastu ning lisaks pakume võimalust läbi mängu kogeda, kuidas külastaja füüsiline energia muundub elektrienergiaks. See on koht, kus saab elektriga mängida!»

Ilmar Tomusk, «Footoni seiklused». Illustreerinud Heiki Ernits. FOTO: Tammerraamat

Energia avastuskeskus on taas andnud panuse lasteraamatu valmimisse. Ilmar Tomusk on kirjutanud füüsikalise seiklusjutu peategelasega Footon, kelle Heiki Ernits on kõigile nähtavaks joonistanud. Lisaks põnevale loole on iga peatüki lõpus lapsele arusaadavas keeles selgitatud loodusfenomene, mida aitasid toimetada Energia avastuskeskuse töötajad Jana Paju ning Teele Tammeorg. Perepäeval saab kohtuda raamatu autoritega ning soetada raamatu.

Päeva jooksul leidub muudki põnevat tegutsemist kogu perele: saab kodumasinaid algosadeks lammutada või keskuses footoni jälgi taga ajada.