Alkeemia taroskoop näitab: 2021 toob kaasa suuri muutusi igale tähemärgile

Viimased seitse aastat ehk alates 2013. aastast on portaali alkeemia.ee toimetaja ja tarokaardi asjatundja Katrin Oidra Alkeemia lugejatega jaganud infot, mida näitavad tarokaardid igale tähemärgile - seda nii nädala, kuu kui ka aasta vaates. Äsja ilmus eriti rikkalik ülevaade igale tähemärgile aastaks 2021 lugejate soovil esmakordselt ka paberkandjal, mida saab osta kõikidest raamatupoodidest üle kogu Eesti ja internetist.

«Alkeemia taroskoop 2021». FOTO: Kirjastus Pilgrim

Alkeemia taroskoobi autor Katrin Oidra on tarokaartidega tegelenud juba veerand sajandit ning avab lugejaile veidi nii enda kui ka tuleva aasta tausta.

«Tarokaardid näitavad, et 2021. aasta toob endaga kaasa suuri muutusi, millega kohanemine võtab kindlasti aega. Tõsi, muutused on toimunud juba mõnda aega, kuid ometi on paljud ikka veel justkui ooterežiimil ja soovivad tagasi n-ö endist elu. See on aga võimatu. Valmis tasub end panna tõeliselt suurteks uudisteks, kuna on näha millegi sellise saabumist, mis mõjutab nii iga üksikut inimest kui ka suuremas plaanis meie kõigi elukorraldust,» räägib taroskoobi autor Katrin Oidra, kes on tarokaartidega tegelenud juba veerand sajandit.

Kaartidel rohkelt sümboolikat

Katrin Oidra selgitab, et kaardid räägivad temaga läbi piltidel olevate sümbolite keele ning samuti on oluline tunnetus. «Üks ja sama kaart saab anda väga erinevate nüanssidega vastuseid. Ning sellisel puhul on just sisetunne see, mis juhatab selle õige vastuse saamiseni,» ütleb ta.

Taro kaardipakk koosneb 78-st müstilisest kaardist, mis jagunevad Suureks ja Väikseks Arkaaniks ning mida kutsutakse ka suureks ja väikeseks saladuseks. Kaartidel on sümbolid, mis on pärit alkeemiast, astroloogiast, numeroloogiast, kabalast ja ka psühholoogiast.

«Hakkasin 2013. aastal tegema Alkeemia lugejatele ennustust, kus vaatasin taro kaartidega igale tähemärgile ilmnevaid metafüüsilise mõõtme mustreid. Taroskoop on põnev kuna annab võimaluse piiluda veidi tulevikku ja aimata saabuvaid energiad ning neid meie lugejatega jagada,» räägib tarokaartide asjatundja.

Oidra tunnistab, et inimestele on omane unistada saabuvast ajast, kus kõik on parem, ilusam, põnevam ja külluslikum ning just seetõttu ollakse nii huvitatud, mida tulevik toob. «Eks see tulevikku vaatamine peakski siis andma aimu, et kas see, mis saabub, toob loodetud rõõmu või on ees ootamas midagi pöördelist, mida võiks samuti ju teada. Inimene on alati otsinud oma eluteel kulgemisele juhatust, tulgu see siis väljast- või seestpoolt!»

Mis on järgmist aastat iseloomustavate tendentside peamine sõnum?

«Oleme jõudnud eluetappi, kus kõik meist mõistavad, et ainus tee on edasi. Enam ei ole võimalik klammerduda mineviku või mugava oleviku külge.

Aasta toob endaga kaasa suuri muutusi, millega kohanemine võtab kindlasti aega. Kuidas keegi täpselt muutuste jõudu tunnetab, on individuaalne. On inimesi, kellele tundub, et kõik on sama ja midagi pole muutunud, samas on palju neid, kes tunnetavad edasiliikumist lausa igapäevaselt,» ennustab tarokaartidelt Katrin Oidra. Muutused toimuvad küll juba mõnda aega, kuid ometi on palju neid, kes on ikka veel justkui ooterežiimil ja soovivad tagasi saada n-ö endist elu. See on aga võimatu.

Väliste muutuste kõrval tuleks tähelepanu pöörata oma hingele ja vaimsele arengule. «Paljud praegu käimasolevad protsessid nõuavad avatust, julgust ning teadlikku soovi õppida ja kasvada!» ütleb Oidra ja lisab: «Valmis tasub end panna ka tõeliselt suurteks uudisteks, kuna on näha millegi sellise saabumist, mis mõjutab nii iga üksiku inimese maailmapilti kui ka suuremas plaanis meie kõigi elukorraldust.»