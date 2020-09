Kuidas olla teadlikult õnnelikum?

Edu Akadeemia juht ning raamatute «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» ja «Minu elu kutse» autor Roland Tokko sõnab, et «Teadlikult õnnelik mina» tähendabki seda, et igal inimesel on võimalik olla oma elus teadlikult õnnelikum. Küll aga on probleemiks tihti see, et kui on raske, painavad muremõtted, ärevus või juba lausa depressioon, on raske näha võimalust, kuidas sellest välja tulla. «Loomulikult aitab sellele kaasa ka see, et kellelegi ei ole väga kuskilt neid teadmisi antud ja ise selle peale on väga raske ka tulla,» selgitab ta. «Mul on näiteks onu, kes tegi enesetapu ja lähiringis olen näinud palju läbipõlemisi. Seda rohkem ma tunnen ja näengi seda, et väga tihti inimesed ei suuda sellises olukorras lahendusi leida, keegi ei ole neile näidanud ja nad ei tule ka ise selle peale.»

«Teadlikult õnnelik mina» kogukond toob kokku nõuandjad, kes saavad inimestele nõu anda, ükskõik mis olukorras nad on. Kokku on toodud nii lääne- kui ka idameditsiini spetsialistid, et leida lahendusi inimeste probleemidele.

Vastused saab kiiresti veebis

«Teadlikult õnnelik mina» on virtuaalne kogukond, kus kõik toimub online’is. Liikmed saavad hõlpsalt kätte materjalid ja salvestused, tulevad live külalised, kellega on juttu erinevatel teemadel nagu mured, ärevus, depressioon ja kuidas neist üle saada. Samuti on Facebooki tugigrupp, kus on aktiivselt olemas püsinõuandjad, kes on alati inimeste jaoks olemas.

Tihtipeale kui on mõni probleem, peab nõustaja juurde aja kinni panema ning seda pikalt ootama, et oma probleemile lahendus leida. Kogukonnas on aga kohe olemas ligipääs erinevatele nõuandjatele ja materjalidele, mida läbi vaadata ning abi saada soovi korral ka anonüümselt.

Suurim probleem on endas kahtlemine

Roland ise arvab ja seda on ka küsitlused kinnitanud, et juba enne koroonat oli suurim probleem just eneseusu puudumine ja endas kahtlemine. «Kui puudub eneseusk, siis ei julgeta ka võtta neid samme, mida tegelikult peaks tegema, et leida enda suund, kirg või kutsumus.»

Praegu on probleemiks kindlasti ka teadmatus tuleviku ees, mis on inimese üks suurimaid emotsionaalseid vajadusi. «Tänases olukorras on see täielikult ära võetud ehk me ei tea, mis on toimumas, kas tuleb uus laine, kas pannakse mingid kohad jälle kinni, kas mul on töökoht ja pikemas perspektiivis, mis minu tulevikust üldse saab,» selgitab Roland. Veel keerulisem on olukord, kui inimene on juba tööst ilma jäänud, otsib tööd ja ei tea, mis temast saab.

Soov muuta Eesti kõige õnnelikumaks riigiks

Roland soovitab enda kogemusest ärevas olukorras pingete mahavõtmiseks lihtsaid meetodeid - juua rohkem vett, hingata sügavalt sisse ja välja, jalutada looduses, mediteerida. «Muretsemine ei ole alati halb, see annab tihtilugu märku sellest, millega sul on vaja kohe praegu tegeleda. Tihtilugu võivad need muremõtted olla ka vihje sellele, millega sa pead kohe tegelema, mitte neid kõrvale lükkama,» toob ta välja.

Roland ütleb, et tema salajane soov on muuta Eesti maailma kõige õnnelikumaks riigiks. «ÜRO teeb iga-aastaselt õnneliku riigi edetabeleid, viimati oli Eesti 60ne piirimail,» räägib ta. Tema sooviks on, et statistika depressiooni ja enesetappude osas hakkaks langema ja inimesed tunneksid ennast päriselt õnnelikuna ja teeks oma elus neid asju, mis neile meeldivad, neile korda lähevad ning ei tunneks pidevalt ärevust ja muretsemist.