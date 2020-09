KATKEND ⟩ «Mulle käib närvidele, et tänapäeval ei tohi enam mitte midagi välja öelda, ilma et riskiksid kedagi solvata»

«Ära muretse, isand Vorstike, ma olen varsti siin poes tagasi,» lausus Titch soojalt.

«Jumal tänatud, ta on omadega täiesti läbi – ajas rannas kajakaid taga.»

«Oh, kuidas ma soovin, et mul oleks praegu beebi asemel koer.»

«Kuule, Titch, sa ei mõtle ju seda ometigi tõsiselt? Ja praegu on just õige mõnda aega kodus olla ja oma last nautida. Ta sul kõigest nelja nädala vanune, on vist nii?»

«Mhmh. Aga ausalt öelda tulin ma uurima, kas võiksin tagasi tööle tulla – näiteks järgmisest nädalast? See tähendab, et kui sul pole midagi selle vastu, et Theo on ka siin,» lisas Titch kähku. «Vankril saab hälliosa ära võtta ja ta võib ülemisel korrusel magada. Emaga koos elada on okei, aga sa ju tead, et ma olen ikka tahtnud, et meil väikemehega oleks oma elamine. Ega me siis pisi-Titchi fondi niisama tühja asutanud.»

«Abi kuluks tõesti ära, aga üksnes juhul, kui sa oled endas päris kindel.»

«Olen küll – ja kui ma käin tööl osalise koormusega, saan piima välja lüpsta ja ema saab ka vahel lapse eest hoolitseda.»

«Okei, no vaatame, kuidas läheb. Aga ma arvan, et see võib sulle kaunis väsitavaks kujuneda.»

«Mis ajast saati on kahekümne kuue aastane lasteta poe­omanik imetavate emade guru?»

«No ma aitasin ta ju siinsamas põrandal ilmale, nii et mul on lubatud end teatud määral eksperdiks pidada.» Rosa ohkas. «See päev oli ikka küll täiesti pöörane.»

«Oli tõesti.» Titch pigistas ta kätt. «Ja mina olen sulle igavesti tänulik. Kui ma oleksin usklik, siis oleksid sa lapse ristiema.»

«Tänan.» Rosa naeratas. «Aga ma olen parem tema vaimne ema. No selles mõttes, et ma olen tema ja sinu jaoks alati olemas.»

«Ära aja mind nutma. Enne rasedust ei nutnud ma kunagi, nüüd aga keeravad juba uudiste pealkirjad pisarakraanid lahti.»

Just sel hetkel tegi väike Theo häält, mille peale Rosa vankrisse kiikas. «Ta on tõesti imearmas beebi.» Ta silitas lapse musti lokkis juukseid ja karamellikarva nahka. «Pole sugugi selline heledanahaline punapea, nagu me kartsime, hmh?»

«Jah, ja see on suur kergendus. Mul on nii hea meel, et temas pole jälgegi Seb Watkinsist.» Titch neelatas. «Raseduse ajal olin ma sisimas mures, et pärast seda, mis too pede minuga tegi, ei pruugi mul suuta oma last armastada.»

«See tegi ka minule pisut muret.»