Kopsutromboosi üle elanud Ott Kiivikas: suhtusin enda tervisesse üleolevalt ja see maksis mulle kätte

Raamatuesitluse lõpus tänas Ott Kiivikas eraldi oma raviarsti, kes oli talle kevadel suureks toeks. Nimelt oli Otil kopsutromboos, millest ta lühidalt ka uues raamatus kirjutab.

Tromboos oli Otile üllatuseks, kuna ta on pidanud ennast ikka terveks inimeseks ja õpetab ju tervislikke eluviise teistelegi. «Aga tahangi siinkohale südamele panna kõigile vähemalt samas vanuses inimestele, kes on siin 40 ja pluss juba. Tõenäoliselt oleks mingid asjad minuga võib-olla olnud olemata,» oletas ta, et kui ta oleks perearsti juures tervisekontrollis käinud, ei oleks olukord nii halvaks läinud. Seetõttu pani ta just meestele südamele, et nad oma tervise eest rohkem hoolitseksid, sest naised on selles suhtes nagunii hoolsamad.

Ott Kiivikase sõnul võiks keskealised inimesed anda umbes korra aastas vereanalüüse, et vältida terviseprobleemide süvenemist. «Mina seda peale tippspordist loobumist ei teinud,» märkis ta ja selgitas, et varem käis see võistlemisega käiskäes. «Alati kui ma võistlesin ära, alati andsin analüüse. Ma pidingi vaatama, et kui sa oled nii pikalt dieedil, mis need verenäidud on, ja kui seal on mingeid anomaaliaid, kas ma pean midagi juurde sööma, et varusid taastada. Niipea kui ma tippspordist loobusin, ütlen ausalt, suhtusin natuke nagu üleolevalt enda tervisesse, et ma ei teinud seda kontrolli. Ja see maksis mulle kevadel tegelikult kätte,» tunnistas ta.

«Nii et ma koputan kõigile meestele südamele, et isegi kui te justkui tunnete, et teiega on kõik hästi, otsest häda ei ole, tehke vereanalüüsid kas või kord aastas,» soovitas ta. «Te võite saada jaole asjadele, mille olemasolu oma organismis te tegelikult ei tunne.»