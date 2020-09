7 seeneraamatut võhikule, kes tahab julgemalt seeni süüa, raviks korjata ja ise kasvatada

Pertti Salo ja Ulla Salo on Soome botaanikud ning nad on kirjutanud mitmeid hinnatud käsiraamatuid. Pertti Salo töötab Soome Loodusmuuseumi seenekogudes ja korraldab huvilistele seenekursusi. Raamat on täiendatud Eesti levikuandmetega, konsultant on Irja Saar.

Milliseid seeni korjata? Kukeseened, kivipuravikud ja lehter-kukeseened on kindla peale minek, kuid metsast võib avastada veel palju teisigi suurepäraseid söögiseeni, paljud neist sama hõrgud kui kõrgelt hinnatud eelmainitud.

Raamat «Söögiseened» tutvustab 40 seeneliiki, mis on turvalised korjata ja maitsvad süüa. See on kaasaegne, pildirohke ja praktiline käsiraamat, milles leidub nii fotosid seentest nende looduslikes kasvukohtades – just sellisena, nagu need teile metsas ette satuvad – kui ka nende detailseid lähivaateid. Kirjeldatud on seente välimust ja leiukohti, kõige sobivamaid viise nende toiduks valmistamisel ja säilitamisviise. Iga seeneliigi kirjelduse juures on ka teave sarnastest ohtlikest seeneliikidest, eraldi peatükk on pühendatud mürkseentele.

Raamat annab julgust korjata seenemetsas ka kuldriisikaid ja kevad-võluheinikuid ning miks mitte ka kollaseid pilvikuid. Raamatu konsultandiks oli Michael Krikorev, mükoloog ja seenespetsialist, kes peab Rootsi kõige tuntumat seente veebilehte svampguiden.com.

Kogupereraamat «Seeneriigi illustreeritud entsüklopeedia» pakub huvi igas vanuses loodusesõbrale.

Raamat viib lugeja imepärasesse seenekuningriiki ja tutvustab seente elutegevust alates hüüfide moodustumisest kuni viljakehade tekkimiseni. Autor peatub seeneriigi kaheksal peamisel hõimkonnal, mida ta ilmestab rikkaliku pildimaterjaliga. Seened on mõistatuslikud, nad elavad varjatud elu, ilmudes ja kadudes imelikul ja ettearvamatul viisil. Arvestades seente viljakehade väga lühikest eluiga ja mükoloogiateadmiste vähesust, võib kindlasti väita, et arusaamad seente elust ja nende mitmekesisusest on väga põgusad. Maailmas arvatakse olevat umbes 1,5−5 miljonit liiki seeni, millest umbes 1,4 miljonit on alles avastamata.