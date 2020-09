«Südant pole võimalik veenda, ahvatleda, muuta, vaigistada, röövida, kalgistada ega võtta. Ja päris kindlasti ei saa südant võita»

Olin ärevil, ma teadsin, et ei tunne siin kedagi, ning valmistasin end psüühiliselt ette selleks, et pean veetma suurema osa ülejäänud kooliajast üksinda ja üksildaselt. Vahtisin neid grupikesi ja püüdsin end veenda, et tegelikult ei tahagi ma ühessegi neist kuuluda.

Tegin liiga kähku liiga pika sammu ja astusin enda ees seisva tüdruku kannale. Tüdruk pööras ringi. Mina sattusin paanikasse, olin kindel, et mind alandatakse koolikaaslaste ees, et minu peale karjutakse, et mind halvustatakse. Aga hirm haihtus niipea, kui tüdrukut nägin. Saan aru, et see kõlab jaburalt, aga Marnie Gregory oli nagu päike.