GALERII JA VIDEO ⟩ Päevakoer ja Kohver proovisid uut vinget lauamängu «Rämmar Alias»

Tempokas, veidi pöörane ja lõbus seltskonnamäng «Rämmar Alias» on sõnaseletusmäng kahele või enam liikmelisele võistkondadele. Eesmärgiks on saada mängukaaslased vihje kaudu ja sõna ennast või selle osa kasutamata täpselt ära arvama seletatavat sõna. Iga õigesti arvatud sõna annab õiguse liikuda mängulaual edasi, esimesena lõpuväljale jõudnud võistkond on võitja.