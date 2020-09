Kui Jimi ja sõbrad lava taha jõudsid, avastasid nad festivali ajakava olevat nii kõvasti nihkes, et neil ei olnud lootustki seda ettenähtud ajal lõpetada. Michael Lang pakkus Jimile varasemat esinemisaega, kuid Mike Jeffery – kasutades, nagu tal kombeks oli, ebavajalikult kalki agressiooni – nõudis, et tema ansambel peab olema viimane, isegi kui see tähendas järgmise hommikuni ootamist. Kuna kõik artistide karavanid olid juba hõivatud, juhatati Jimi ja ta uus bänd «umbes kolm mudast põldu edasi», nagu meenutas Mitch Mitchell, kus nad ülejäänud öö ühes majakeses «lõdisesid».