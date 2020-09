Prima Vista kirjandusfestival täidab nädala põnevate üritustega

«Usun, et kirjandussõbrad vajavad praegu kohtumisi ka päriselus,» sõnas MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista juhatuse esinaine Annika Aas. «Kevadel ja suvel saime eriolukorras ning selle järgselt küll kodus raamatuid lugeda, aga tahaks ju ka kirjanikega vahetuid kokkusaamisi ja mõttevahetusi. Nii leidsime meeskonnaga ühiselt, et festival peab ikkagi toimuma. Kuigi väliskülalisi on sel korral reisimispiirangute tõttu vähem, saime kohalike esinejatega kuueks päevaks kokku panna igati huvitava ja mitmekülgse kava.»