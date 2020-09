Mis on kõige suurem eetikaviga, mida ettevõtja võib teha?

Eetika on seotud firma elujõulisusega. Ilma eetikata kukub maine varem või hiljem kokku ning võib osutuda firma toimimise aspektist kriitiliseks. Milline on kõige suurem eetikaviga, mida juht teha saab? Kahjuks või õnneks on neid vigu lausa mitu.