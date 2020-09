Kui teile on pakutud organisatsioonis tööd, võite ükskõik milliselt lähtepositsioonilt alustades edasi liikuda, kui haarate kinni kerkivatest võimalustest. Ilmutage hoiakut, millest loeb selgelt välja, et te suudate ja olete valmis erinevate asjadega tegelema, ning andke sellest märku, sest keegi teine seda teie eest ei tee. Kuigi ei tasu loota tulemusi kohe, peab teie juht tõenäoliselt lugu tööle andumisest ja headest tulemustest. Kui soovite karjääriredelil tõusta, peate mõtlema nende käitumistüüpide peale, millega silma paista ja mis mõjuvad edutamisele soodsalt. Konkurents on tihe, seega tuleb kolleegide seas silma paista. Meeles tasuks pidada viit käitumisjuhist.