KATKEND ⟩ «Laste intensiivraviosakonnas valitseb teistsugune õhkkond. Kõik on vaikne. Tõsine»

Loe katkendit Apollo kuu raamatust «Pärast lõppu». Clare Mackintosh on menukas ja mitmeid auhindu võitnud kirjanik, kelle teoseid on maailmas müüdud enam kui kaks miljonit ning kelle sulest pärineb ka raamat «Ma lasen sul minna», mis oli 2015. aastal kõige kiiremini müüv uue krimikirjaniku teos. See ning Clare’i teine ja kolmas romaan «Ma näen sind» ja «Laske mul olla» tõusid The Sunday Timesi edetabeli tippu ning kokku on neid tõlgitud rohkem kui 35 keelde.