Terapeut: veeda aega looduses. Loodus ei teeskle

Looduse positiivset mõju vibratsiooni tõstmisele on raske üle hinnata. Ole looduses sulle sobival viisil – jalutades, tervisesporti tehes, puu all istudes või aias lilli istutades. Hästi mõjub ka paljajalu murul käimine, mis aitab luua paremat maaühendust. Jaapanis praktiseeritakse nn metskümblust, mis kujutab endast metsas jalutamist, puude seltsis olemist ning kõikide sealsete lõhnade, piltide ja helide «sissehingamist». Looduses olemine aitab ühendust saada oma tõelise olemusega. Veeda aega looduses nii omaette kui lähedastega. Kindlasti tasub teadlikult võtta aega olemaks looduses omapäi – nii et saad täielikult keskenduda iseendas toimuvale ning enda ja looduse vahelisele ühendusele. Jälgi, kuidas puud, järved, jõed, mäed ja orud lihtsalt on, püüdmata olla keegi teine, ilma püüdluseta näida kellegi teisena, ilma ootusteta, ilma teeskluseta. Loodus ei teeskle. Looduses väljendab kõik oma tõelist olemust.

Kui oled linnainimene ning loodusesse ajanappuse tõttu tihti ei jõua, too loodust oma koju, nt sobivate potilillede ja tatrapatjade abil. Tatar on üks külluse sümbolitest – süües tatart või magades tatrapadjal, toetad enda kulgemist külluse sagedusel.

Kui sinu vibratsioon on kõrge, tunned sa end paremini, see tugevdab sinu immuunsüsteemi ning kaitseb sind haiguste eest. Kõrge vibratsioonitasemega inimesel on lihtsam kuulata südametarkust ja intuitsiooni. Lisaks sellele aitab see sul kujundada oma isiklikku reaalsust selliseks, mis pakub sulle rõõmu. Samas kehtib siiski tasakaalureegel, st kui sa inimkehas füüsilist kogemust saades tõstad oma vibratsiooni väga kõrgele, võib sul kaduda ühendus füüsilise keha ja maapealse reaalsusega. See aga muudab keerulisemaks Maa peal oleku. Seetõttu tasub vibratsiooni tõstmisega tegeledes hoida teadlikult maaühendust. Maaühenduse tugevdamise tehnikad aitavad sul püsida kahe jalaga maa peal samal ajal, kui võtad vastu kõrgemast vibratsioonist tulenevaid hüvesid.