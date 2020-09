Carmen Pritson-Tamme 3 raamatusoovitust edukale naisele

Raamatut «Mõtlemist muutes rikkaks» on müüdud üle 70 miljoni eksemplari ja seda on peetud üheks säravamaks allikaks mõtlemise jõust oma elu muutmisel, kuid oma ajastule kohaselt põhineb see enamjaolt mehelikel näidetel. Sellel ja mitmel teisel põhjusel otsustas Sharon Lechter, kes on tunnustatud mentor ja mitmete bestsellerite autor, sealhulgas kaasautor «Rikas isa, vaene isa» ja «Kolm sammu kullani» raamatutele, anda välja koos Napoleon Hilli fondiga samasisulise raamatu naistele – «Mõtlemist muutes rikkaks. Naistele».