Mis asi on tšakrasüsteem?

Tšakrasüsteem

Joogid on juba iidsetest aegadest õpetanud, et selgrookanalit läbivad energiakeskused ehk tšakrad, millel on oluline mõju meie tervisele ja üldisele seisundile. Tšakrad mõjutavad seda, kuidas me ennast füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt tunneme, kui terved ja elujõulised oleme ning kuidas suhestume teiste inimeste ja universumiga.

Ravneet Elvik, «Kundalini jooga võlumaailm». FOTO: Raamat

Tšakra tähendab pöörlevat ratast, mis kiirgab energiat. Tegelikult on meie kehas tuhandeid energiakeskusi, aga need seitse peamist, millest kõige rohkem räägitakse, on kõige suuremad. Iga tšakra on seotud kindlate organite, näärmete, emotsioonide ja teatud inimkvaliteediga ning nad kõik on omavahel väga peenel tasandil ühendatud. Nii nagu vikerkaar, mis koosneb eri värvidest, aga voolab alati üheskoos ja ühendatult, teevad seda ka tšakrad. Sellepärast mõjutab tasakaalutus ühes tšakras varem või hiljem ka kõikide teiste tšakrate tasakaalu.

Tšakrad ei saa kunagi päris suletud olla, sest siis oleksime surnud. Küll aga võib energia olla mõnes tšakras blokeeritud ja liikuda väga vaevaliselt. Tegelikult ei ole siis mitte tšakra see, mis on blokeeritud, vaid meie teadlikkus sellele tšakrale vastavast energiast meie sees. Varem või hiljem avaldub selline blokeering kehas haigusena.

Blokid ja tupikud, mis ei lase energial vabalt voolata, kogunevad sinna enamasti kogemustest ja emotsioonidest, mis on sinusse kuidagi kinni jäänud. Need võivad olla mingid sündmused või tunded, mida sa pole lubanud endal täielikult kogeda ja mida oled alla surunud, või siis lihtsalt sügavamad teemad, mis vajavad rohkem tähelepanu, teadvustamist ja andestamist, selleks et sa saaksid need täiesti vabaks anda.