Terje Mander: tänu on vabastav!

Vaata oma päeva peale, elu peale, lähedaste inimeste peale. Kellele oled tänulik, millele oled tänulik, milliste enda iseloomuomaduste peale oled tänulik, millise kogemuse peale oled tänulik. Kogemused rikastavad meid. Ja kui sa aru saad, miks mõni pealtnäha hea või halb kogetu aset leidis ehk mida ta sulle õpetas, saad sa seda tänada. Saad olla tänulik ka kogetu eest, mis sinus segadust ja teadmatust tekitas, ka see on kogemus, mille eest tänulik olla. Võib-olla keegi karjus või sajatas! Ka see väärib kogetud kogemusena tänu. Võib-olla keegi naeratas sulle täna ja sa panid seda tähele. Ka see pisidetail päevas on tänulikkus väärt, sest sa ei tea, kuidas see su päeva kandis. Kõik asjad meie sees ja väljas, mis meile peavarju, süüa, juua, vaikust, toetust, helgust pakuvad. Kõik, mis meid väestavad, toidavad. Saad olla tänulik tunnetele enda sees, mis kerkivad, mis sind elus on aidanud olla just siin ja praegu. Täna kõiki olukordi, nii häid kui halbu, nad kõik on olnud sinu õpetajad, sinu hüvanguks, kes sind siia toonud.