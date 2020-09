Elina Ojastu 3 raamatusoovitust naistele

1. «WomanCode» Alisa Vitti

Autor Alisa Vitti suutis polütsüstiliste munasarjade sündroomi tervendada toidu ja elustiili muutmise kaudu. Ta võttis missiooniks anda ka teistele naistele võimaluse sama teha. Ta ütleb, et hormoonid mõjutavad kõike. Alisa Vitti sõnul pole ravimid ja antidepressandid ainsad lahendused. «WomanCode» harib naisi hormoonitervise osas lihtsalt ja lugejale arusaadavalt.

2. «Beyond Venus and Mars» John Grey

John Gray on võtnud oma eesmärgiks aidata inimestel oma suhteid parandada ja päästa. Tema sõnul on aeg liikuda Veenusest ja Marsist kaugemale, uue suhtemudeli poole. Tänapäeval ei ole enam mehed ja naised jäikade ühiskondlike rollide lõksus ning meil on vabadus olla meie ise.

3. «Life, Reinvented: A Guide to Healing from Sexual Trauma for Survivors and Loved Ones» Erin Carpenter