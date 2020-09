Kirsti Timmer uuest taroskoobist: kaardid lihtsalt jutustavad mulle, mida tulevik toob

«Kui sa otsid astroloogilist lähenemist, siis seda siin raamatus ei ole! Mina laotan kaardid enda ette ja nemad lihtsalt jutustavad mulle, mida tulevik toob,» selgitab autor. «Kaardid on minuga rääkinud terve elu, see on vereliiniga saadud anne ja kingitus.»

Kodulehel kirstitimmer.ee ilmunud taroskoobid said nii populaarseks, et Kisti Timmer otsustas möödunud aastal anda välja ennustusraamatu «Taroskoop 2020». «Kuna see raamat võeti lugejate poolt väga hästi vastu, otsustasin vaadata üle ka järgneva aasta ja siin ta on, «Taroskoop 2021».»