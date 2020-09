Eesti rahvajutu aasta annab kilplastele võimaluse

Septembrikuu lugemise väljakutse on eriline. Sel korral on valikus kilplaste lood, kas Fr. R. Kreutzwaldi «Kilplased» (2004), E. Raua «Kilplased» (1962/2000) või P. Pärna ja K. Kurismaa kogumik «Kilplased» (1977).

Rahvajutud on teadagi suured rändurid. Kolm venda, vaeslaps, võõrasema, rikas ja vaene, igas ilmanurga rahva juttudes võib neid kohata. Küll on neil rahvati oma keel, rõivad ja nimed. Mõned lood ei sobitu igasse kultuuri. Mõned jäävad püsima, aga aegade jooksul ikkagi vajuvad unustusse. Mõned kestavad üle aegade. Nii on kilplastegagi.

Fr. R. Kreutzwald sai oma teosele ainest saksa kirjandusest ja see ilmus eesti keeles 1857. aastal. Eno Raud jutustas mõned neist lugudest lastele mõnusaks lugemiseks-kuulamiseks. Ja Priit Pärn on kilplaste tegemisi kajastanud juba aastast 1977.

Eesti rahvajutu aasta eesmärk on tutvustada terve aasta jooksul eesti rahvajutte ja allikaid, kust neid leida. «Minu küsimus on, kas ja kuidas need vanad rahvajutud kõnetavad tänapäeva lugejat. Kas see, mis oli meie esivanematele oluline, kestab veel täna?» ütleb Piret Päär.