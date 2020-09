Loe enne kinno minekut: ilmunud on menuki «Saladus» kordustrükk

«Saladust» on müüdud maailmas üle 30 miljoni raamatu, see on tõlgitud 50 keelde ja see püsis «New York Timesi» bestsellerite nimekirjas 190 nädalat. Raamat õpetab, et meie mõtted kujundavad tegelikkust ja inimesed on suutelised mõttejõul oma elu valitsema ning külgetõmbeseadust kasutades ihaldatut saavutama.