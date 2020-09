Apollo avab Rocca al Mare kaubanduskeskuses uue raamatupoe

«Meil on väga hea meel, et saame olla inimestele lähemal. Rocca al Mare Keskus on nii tallinlaste kui kaugema rahva jaoks väga külastatud ja armastatud kaubanduskeskus,» teatas Apollo Kaupluste tegevjuht Eha Pank. «Meie uue kaupluse ligi 650 m² müügipinnal on lai valik ilu-, laste- ja teatmekirjandust igas vanuses ja huvidega raamatusõbrale. Müügil saavad olema ka menukamad lauamängud, mänguasjad, DVD-d, CD-d, kodumaised kinketooted ning laias valikus kontori- ning koolitarbed.»