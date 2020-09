Eesti noorteromaan, mis on üllatavalt päevakajaline ja läheb hinge

Tänapäev, Eesti. Brenda on loodusaktivist, kelle vanemad ei ole sugugi vaimustuses, kui nende tütar puu külge aheldatuna teleekraanile jõuab. Ta saadetakse maale vanaema juurde madalat profiili hoidma ning karistus hõlmab ka internetist eemalolekut. Brenda on täielik linnalaps, kes maaelust midagi ei tea, ja end täieliku võõrkehana tunneb. Isegi naabripoiss Richard tundub tüdruku vanaemaga paremini läbi saavat kui lapselaps ise. Noormees aitab talus igasuguste asjatoimetustega, aga Brendaga ei õnnestu neil kuidagi ühist keelt leida. Esmapilgul katastroofiliselt igavana tunduv suvi osutub aga väga sündmusterohkeks, sest ka maal on noored, rajud peod, suhtesasipuntrad ja loodus, mida kaitsta.

Suvesid on igasuguseid. Maal veedetud suvi seostub mul idülli, looduse, rahu ja vaikusega, aga Brenda mälestusteta suvi maal on küll igati raju. Ma ei arva, et oleksin just linnalaps, aga sellist maaelu pole ma ka kogenud. Ma ei mõtle siin all heinategu või majavärvimist, vaid seda, kuidas veedavad aega noored. Alkoholi voolas ojadena ja noortel läks omavahel kohe asjaks. Rääkimata sellest, et kõik olid omavahel suhtes olnud. Üks kutt oli lausa tuntud vägistamiskatsete poolest, aga sellest kõigest ei tehtud suurt numbrit. Säärastest joomingutest oli raske lugeda. Muidugi ei taha ma siinkohal väita, et alaealised ei joo. Muidugi nad teevad seda, aga «Mälestusteta suvi» jätab mulje, nagu see oleks igati normaalne ja teretulnud. Kui teisi raamatus esinevaid probleeme, alustades perevägivallast ja lõpetades lageraiega, adresseeritakse, siis alkoholi tarbimisest ei tule mingit jama.