TEE HEAD ⟩ Apollo raamatukauplus kogub «Apollo hoolib» kampaania raames annetusi lasterikastele peredele 

«Harivad ja mängulised raamatud või lauamängud on igas peres alati oodatud kingitus, mistõttu on meil hea meel, et Apollo raamatukauplus on otsustanud lasterikkaid peresid toetada. Tasub rõhutada ka seda, et lisaks raamatutele ja lauamängudele kavatseme annetatud summa eest Apollost muretseda ka koolitarbeid, mida uue õppeaasta alguse puhul igal perel kindlasti väga tarvis läheb,» kommenteeris Lasterikaste perede liidu president Aage Õunap.