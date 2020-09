Uus raamat aitab muuta töö taas haaravaks ja motiveerivaks

Keskmiselt tuleb ühe meeskonna kohta vaid üks inimene, kes on oma tööst tõeliselt haaratud: maksimaalselt energiline, pühendunud ning keskendunud. Seda on ilmselgelt liiga vähe. Viib ju kasin haaratus tööjõu massilise voolavuse, popitamise ja läbipõlemiseni, andes tootlikkusele ning kasumlikkusele valusa põntsu. Raamat «Hoogu tööle!» selgitab, kuidas muuta inimeste töö taas haaravaks.

Selline käesolevas hetkes olemine on hooseisund, dünaamiline mehhanism, mis koondab tähelepanu ja tekitab indu, toob parima esile. Paraku kogeme seda imelist hoogu oluliselt vähem kui võiks. Põhjus peitub selles, kuidas me tööst mõtleme – see on midagi, mida teha raha, mitte lõbu pärast.