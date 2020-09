KATKEND ⟩ «Surm ise ei ole hirmus. Hirmus võib olla vaid see, mis toimub enne»

Pille Pettai, Väike Myy, «Nõid annab nõu». FOTO: Kirjastus Petrone Print

«Kui soovite ammutada endasse rahvatarkusi ja natuke maagiat, siis on see raamat teile,» ütleb raamatu «Nõid annab nõu» tutvustuseks autor Pille Pettai. «Suur osa õpetusi on pärit minu nõiast vanaema salavihikutest.»

Teose teine autor Väike Myy soovitab meeles pidada, et maagia ei ole mõeldud inimeste hirmutamiseks. «Kõigil neil vaimudel ja kodukäijatel on oma asi ajada, teie teele satuvad nad enamasti juhuslikult. Needusi ei jagata nagu saiapätse toidupoes. Kõigel on põhjus. Kõik on lihtne.

Ja nõiakunst eksisteerib selleks, et muuta elu lihtsamaks. Püüame Pillega jagada õpetusi just nii palju, kui see on kasutajatele ohutu. Keerulisematel juhtudel aitab juba nõid…»

Surma kardame siin ilmas kõik, on ju isegi sõna – surmahirm. Ja sellest edasi me tavaliselt ei mõtlegi, sest me ei tea, mis tuleb edasi, nii et tegelikult me kardame teadmatust, mitte sündmust ennast. Me lihtsalt ei tea, mida karta, kui me oma surma kardame. Veel raskem on üle elada oma lähedase surma, sest küsimused «Mida ta tundis, kuidas see ikka oli?» – need jäävad painama.

Ning nagu ikka, kardame oma teadmatuses valesid asju.

Karta tuleks seda, mis on enne surma – nimelt haigust. Ning seetõttu tuleks lõpetada enesepiitsutamine (et mitte ise haigeks jääda), mitte muretseda selle pärast, kui te ei olnud surmahetkel lahkuja kõrval. Teate, minejal on täiesti ükskõik – ka siis, kui terve suguvõsa ja pasunakoor oleks tema voodi ääres reas, oleks tal sellest täiesti ükskõik. Meie võtame asja oma siitilma isiklikult seisukohalt ning muidugi tähtsustame üle oma rolli selles lahkumises. Lahkumine on nii individuaalne tegevus: mineja on alati üksi ja meie osavõtt võib teda selles toimingus pigem segada ja takistada.

Kõik, mis on öelda, peaks selleks hetkeks ammu öeldud olema. Ning surm ise ei ole hirmus, see on lihtsalt üleminek, tavaliselt väga mõnus ja nauditav.

Hirmus võib olla vaid see, mis toimub enne. Veel kord: me kardame täiesti valesid asju. Selle hirmuga kammitseme iseennast – järjest rohkem kuulen, et kardetakse minna kalmistule, ei soovitata sinna kaasa võtta oma lapsi. Samas on surm täpselt sama loomulik kui sündimine, mille me ometi oleme mõelnud pidulikuks ja ülevaks sündmuseks. Ei ühest ega teisest ei pääse mitte keegi.

Meil puudub surmakultuur, mis lõunapoolsetes maades on loomulik elu osa. Huvitaval kombel oleme üle võtnud mujalt ilmast palju erinevaid kombeid ja usundeid, surmast aga teinud hirmu ja õuduse objekti. Unustanud sellegi, mida teadsid meie enda esivanemad, ja nii me kardamegi ennast haigeks…