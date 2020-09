5 mõjuvat põhjust, miks raamatuid ei tohiks põrandal virnas hoida

Kord

Kui raamatud on niisama virna laotud, on raske õiget raamatut kärmelt üles leida. Ja kui lõpuks leidki raamatu üles, on seda jälle omakorda raske virna alt kätte saada. Raamatuid virnas hoides võtab nende organiseerimine mõttetult palju aega ja see ei ole jätkusuutlik lahendus.

Puhtus

Raamatuid ei tohiks hoida kohas, kus niiskus ja tolm neile kergesti ligi pääseb. Põrand on just selline koht, kus tolm ja muu sodi kogunevad ning ja see lühendab oluliselt väärt trükiste eluiga. Kui muud argumendid sind ei veena, siis tõsta vähemalt raamatud mingile alusele, et need ei oleks otse põrandal.

Mis silmist, see südamest

Põrandanurkadesse jäetud raamatud ei hakka silma ja nii on ka väiksem tõenäosus, et sa neid igavust tundes kätte võtaksid ja loeksid. Tolmuses virnad jäävad väärt pärlid unustuse hõlma.

Komistus- ja tuleoht

Peale eelmainitu ei ole ka ohutuse mõttes mõistlik põrandale jätta esemeid, mis võiksid sulle jalgu jääda ja takistada hädaolukorras kiiret ruumist väljumist. Aja jooksul koguneb raamatuid juurde ja virnad lähevad järjest ohtlikumaks.

Lugupidamine