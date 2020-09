Lugu sellest, kuidas Hans Christian Anderseni mõrvas süüdistati

See mees ei ole normaalne. Normaalne mees rebib tal riided seljast. Normaalne mees sikutab teda. Normaalne mees teeb püksiluku lahti ja laseb tal selle pimedusse vaadata, oodates, et nähtu naist rõõmustab. Normaalne mees on nii väsinud ja purjus ja täkku täis, et ta ei näegi teda, ei tea, et ta nimi on Anna, ei tea, et tal on kuueaastane tütar, väike Marie, kes on parajasti kõrvaltoas tädi hoole all. Normaalne mees näeb temas ainult pehmet pilu.