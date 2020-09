Ärevus on nagu udulaam, mis ei lase meil selgelt näha. Vaadates maailma läbi ärevusprillide, näeme moonutatud pilti. Nii jääbki asjadest jube mulje, kuid see pole siiski meie elu tervikpilt. Kui ärevus kergitab oma inetut pead, siis saame oma vaateviisi muuta, leides oma elust ilu ja väärtustades seda.

Kui näeme ilu, saame kergitada maski, mille ärevus meie silmade ette asetab, ning tuletada endale meelde, et meie maailmas on ka head. Vaata oma praegustest muredest kaugemale. Kas sa näed, kuuled, haistad, tunned ja isegi maitsed midagi, mis on parem kui ärevus? Mis toob sulle naeratuse näole või tekitab veidi parema enesetunde hoolimata sellest, et elad koos ärevusega?